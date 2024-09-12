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07:28, 12 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова заявил об уничтожении крупного расчета «Бабы-яги» в Курской области

Алаудинов: ВС РФ уничтожили расчет беспилотника «Баба-яга» в Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России уничтожили крупный расчет тяжелого коптера типа «Баба-яга». Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

«Один из лучших результатов, я считаю, чему надо радоваться, расчет "Бабы-яги" — я так понял, там находилась серьезная группа — ее, ребята, разнесли в пух и прах. Пацаны сожгли его», — сообщил Алаудинов.

По его словам, ВСУ пытались продвинуться на двух направлениях, но вынуждены были отступить. На теткинском направлении ВС России прошли вперед и закрепились, там же они взяли украинских бойцов в плен.

Коптеры «Баба-яга» представляют собой дроны с шестью и более одновременно вращающимися моторами, которые могут нести достаточно тяжелые грузы. Такие беспилотники на порядок крупнее и тяжелее обычных беспилотных летательных аппаратов.

Бои в Курской области продолжаются больше месяца, в регионе введены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в приграничье и вернула под свой контроль как минимум 10 населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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