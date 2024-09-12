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10:36, 12 сентября 2024Россия

Стало известно о двух сбитых на подлете к аэродрому в российской Арктике беспилотниках

Mash: два беспилотника сбиты в Мурманской области на подлете к аэродрому

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два предположительно украинских беспилотника сбиты в небе над Мурманской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, летательные аппараты были перехвачены на подлете к аэродрому «Оленья». Дроны сбили в семи километрах от него.

Неопознанные беспилотники заметили над регионом утром 12 сентября. Речь шла о трех объектах.

11 сентября Вооруженные силы Украины уже попытались атаковать Мурманскую область. Тогда российские войска сбили три украинских беспилотника. По данным Telegram-канала Mash, они могли быть запущены с территории Финляндии.

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