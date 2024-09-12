Украинский беспилотник атаковал предприятие в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку, Муром и Березовку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Муром в результате удара беспилотника повреждена кровля корпуса на территории сельскохозяйственного предприятия. Помимо этого, в Новой Таволжанке в результате обстрела повреждено остекление многоквартирного дома, фасад частного домовладения, забор и два легковых автомобиля.

Гладков добавил, что в Борисовском районе беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию Березовки. «Повреждена крыша частного домовладения, выбиты окна дома и стекла легкового автомобиля», — написал он.

По данным губернатора, пострадавших во всех случаях нет. Сейчас на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.