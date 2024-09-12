В Белоруссии оценили возможность блокировки YouTube

Министр информации Белоруссии: в республике не намерены блокировать YouTube

Министр информации Белоруссии Марат Марков на церемонии открытия первого белорусского мультимедийного портала Videobel заявил, что в республике не намерены блокировать американский видеохостинг YouTube. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

«Давайте мы не будем говорить о том, что мы хотим запретить YouTube. Постановка вопроса такая, на мой взгляд, даже не совсем правильная», — оценил министр возможность блокировки сервиса на территории республики. Он добавил, что сейчас будут использоваться все инструменты, которые на сегодня работают на пользу Белоруссии.

«Как только мы почувствуем угрозу со стороны любого поставщика услуги, мы будем адекватно действовать. Адекватно, соразмерно, дипломатически», — отметил политик. Однако, как подчеркнул Марков, сегодня задачи заблокировать в стране YouTube не стоит.

По словам министра, новый видеохостинг создан не для того, чтобы заменить другие сервисы. «Его главная функция — не дать остаться без инструмента воздействия», — добавил он.