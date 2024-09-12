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16:21, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссию под видом сантехники доставили партию оружия

Таможенники Белоруссии изъяли посылку из РФ с оружием и боеприпасами

Фото: Belkina Margarita / Shutterstock / Fotodom

В Белоруссии таможенники обнаружили и изъяли партию огнестрельного оружия, прибывшую в республику из России под видом сантехники. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

Отмечается, что в отправлении, доставленном для контроля на таможенный пункт, должна была перемещаться сантехника, однако при сканировании и вскрытии посылки были обнаружены сигнальный пистолет МР-371, кобура, два магазина и 19 патронов. В комитете также уточнили, что в конструкцию оружия были внесены самодельные изменения.

После задержания в Минске гражданина Белоруссии, на адрес которого прибыла посылка, правоохранители также обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, 30 составных частей к нему и свыше 950 единиц боеприпасов.

В июне сообщалось, что Комитет госбезопасности Белоруссии раскрыл и задержал группу школьников, изготавливавших и применявших самодельные бомбы.

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      Алевтина Запольская
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