В Европе подсчитали расходы на закупки ископаемого топлива из России

CREA: 5 стран ЕС заплатили 1,2 млрд евро за ископаемое топливо из РФ в августе

По итогам августа 2024 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в Евросоюзе (ЕС) заплатили за него в общей сложности 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщается в отчете аналитиков Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean, CREA).

В топ-5 крупнейших импортеров ископаемых видов топлива из России в ЕС входят Венгрия, Франция, Словакия, Австрия и Италия. В докладе речь идет о закупках этими странами российских нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ).

В частности, Венгрия в августе оказалась главным приобретателем российских нефти и газа, закупив их на 369 миллионов евро. В свою очередь, Франция в последний летний месяц закупала исключительно российский СПГ, потратив на импорт этого топлива в общей сложности 219 миллионов евро. Словакия же покупала у России трубопроводные нефть и газ на сумму 61 и 130 миллионов евро соответственно. Австрия, как и Италия, за это время приобрели только природный газ, заплатив за поставки 177 и 174 миллиона евро.

Аналитики напомнили, что ранее Венгрия, Словакия и Чехия добились от властей ЕС право на импорт российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». В итоге одним из выгодополучателей стал Будапешт, который в августе воспользовался этим исключением из европейских санкционных правил и продолжал получать это сырье из России по вышеуказанному направлению. Что касается поставок российского трубопроводного газа и СПГ, то эти категории топлива до сих пор не находятся под санкциями ЕС. По этой причине крупнейшие европейские импортеры продолжают активно приобретать их, пояснили эксперты.

Ранее в CREA заявили о провале западных санкций в отношении российской нефти. Эксперты пришли к выводу, что в 2023 году РФ не только удалось адаптироваться к пололку цен на сырье в 60 долларов за баррель, который установили страны Большой семерки (G7), но также найти в ограничительном режиме «лазейки в нефтепереработке». Благодаря этому региональные государства, как утверждалось в докладе, смогли перерабатывать большие объемы российского сырья и поставлять их без каких-либо ценовых ограничений — в том числе в ЕС.