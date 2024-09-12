Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 12 сентября 2024Экономика

В Европе подсчитали расходы на закупки ископаемого топлива из России

CREA: 5 стран ЕС заплатили 1,2 млрд евро за ископаемое топливо из РФ в августе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам августа 2024 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в Евросоюзе (ЕС) заплатили за него в общей сложности 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщается в отчете аналитиков Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean, CREA).

В топ-5 крупнейших импортеров ископаемых видов топлива из России в ЕС входят Венгрия, Франция, Словакия, Австрия и Италия. В докладе речь идет о закупках этими странами российских нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ).

В частности, Венгрия в августе оказалась главным приобретателем российских нефти и газа, закупив их на 369 миллионов евро. В свою очередь, Франция в последний летний месяц закупала исключительно российский СПГ, потратив на импорт этого топлива в общей сложности 219 миллионов евро. Словакия же покупала у России трубопроводные нефть и газ на сумму 61 и 130 миллионов евро соответственно. Австрия, как и Италия, за это время приобрели только природный газ, заплатив за поставки 177 и 174 миллиона евро.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Аналитики напомнили, что ранее Венгрия, Словакия и Чехия добились от властей ЕС право на импорт российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». В итоге одним из выгодополучателей стал Будапешт, который в августе воспользовался этим исключением из европейских санкционных правил и продолжал получать это сырье из России по вышеуказанному направлению. Что касается поставок российского трубопроводного газа и СПГ, то эти категории топлива до сих пор не находятся под санкциями ЕС. По этой причине крупнейшие европейские импортеры продолжают активно приобретать их, пояснили эксперты.

Ранее в CREA заявили о провале западных санкций в отношении российской нефти. Эксперты пришли к выводу, что в 2023 году РФ не только удалось адаптироваться к пололку цен на сырье в 60 долларов за баррель, который установили страны Большой семерки (G7), но также найти в ограничительном режиме «лазейки в нефтепереработке». Благодаря этому региональные государства, как утверждалось в докладе, смогли перерабатывать большие объемы российского сырья и поставлять их без каких-либо ценовых ограничений — в том числе в ЕС.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

      В Москву вернулся «Пердеж»

      Конкурент компании Маска подорожал в 14 раз

      Илон Маск оценил планы США разрешить Украине бить вглубь России

      В Европе подсчитали расходы на закупки ископаемого топлива из России

      В Эстонии допустили закупку боеприпасов у Украины

      Российские корабли отработали удар «Калибрами»

      Назван регион России с самым просторным жильем

      В Киеве задержали поджигателей автомобилей ВСУ

      В украинском городе осквернили памятник бойцам ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше