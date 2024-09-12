В Киеве объявили воздушную тревогу в день визита Блинкена и Лэмми

В Киеве и ряде областей в центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное» («Суспiльне»).

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сирены также сработали в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях страны. Украинские СМИ также сообщали о взрыве в Сумах.

11 сентября Блинкен и Лэмми прибыли в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Госсекретарь Соединенных Штатов объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 700 миллионов долларов. Он включает 325 миллионов долларов на энергетическую помощь и почти 290 миллионов долларов на гуманитарную поддержку. 102 миллиона будут направлены на гуманитарную помощь в разминировании.