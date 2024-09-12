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15:03, 12 сентября 2024Россия

В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 бойцов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на курском направлении более 300 бойцов. Потери Киева назвали в Минобороны России.

Кроме того, уничтожены 24 единицы бронетехники, включая пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронемашин. Также ВСУ потеряли два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. За двое суток контрнаступления подразделения группировки войск «Север» освободили 10 российских населенных пунктов. Помимо этого, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала вторжения Украина потеряла на курском направлении более 12 500 военнослужащих.

Ранее стало известно, что в ближайшее время российские войска планируют отрезать части основной линии ВСУ в Курской области — от Коренева до Суджи — от снабжения, взяв под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а затем село Любимовка.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ пошли на штурм государственной границы. В результате украинские военные зашли на территорию России и взяли под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального Минздрава на 10 сентября, в результате пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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