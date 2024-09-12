Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 12 сентября 2024Наука и техника

В США допустили отказ НАСА и Boeing от Starliner

ArsTechnica: НАСА и компания Boeing могут отказаться от корабля Starliner

Фото: Cory Huston / NASA / Reuters

НАСА и компания Boeing могут отказаться от пилотируемого корабля Starliner, допустил обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор из США обратил внимание на то обстоятельство, что на пресс-конференции, посвященной возвращению неудачного Starliner на Землю, не было двух представителей НАСА. По мнению обозревателя, одним из объяснений их отсутствия может быть решение Boeing выйти из программы Commercial Crew, в рамках которой создавались корабли Starliner и более успешный Crew Dragon.

Материалы по теме:
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023

7 сентября Starliner отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме. 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками, как и две предшествующие ей беспилотные миссии.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Насильно сгоняли мирных жителей». Россия заявила о создании Украиной подобия концлагерей в Курской области

      «Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации со Starliner

      В Госдуме раскрыли ситуацию с вопросом законности вейпов в России

      Женщина без билета проникла в самолет, гуляла между рядами и задержала рейс на четыре часа

      Алсу уехала в США после тяжелого развода

      WADA оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

      Врач предупредил об опасности привычки тереть глаза

      Косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео

      Гипертоникам перечислили самые полезные продукты

      Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше