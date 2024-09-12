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16:31, 12 сентября 2024Наука и техника

В США рассказали о новых возможностях российских «Гераней»

BI: российские дроны-камикадзе «Герань» оснастили SIM-картами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Герань» оснастили SIM-картами для использования мобильных сетей Украины. О новых возможностях аппаратов рассказали в публикации американского издания Business Insider (BI).

Старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в своем докладе отметил, что «Герани» также получили антенны на крыльях.

«Во-первых, беспилотник использовал сеть для помощи в навигации, проводя триангуляцию по пеленгам мачт мобильной связи. Во-вторых, русские отправляли телеметрические данные с беспилотников обратно через сеть мобильной связи, чтобы спланировать последующие удары», — пишет Уотлинг.

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В марте издание The War Zone писало, что на Украине заметили «Герань» с камерой, которую могли использовать для отправки изображений на пункт управления при помощи мобильных сетей. Новая функция может превратить дрон-камикадзе в средство разведки большой дальности.

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      Даниил Иринин
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