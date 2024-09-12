В Таджикистане рассказали о допросе напавшего на главного муфтия страны мужчины

РИА Новости: в Таджикистане допрашивают напавшего на главного муфтия страны

Следователи МВД Таджикистана допрашивают мужчину, накануне напавшего на главного муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзоду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следователи ведут допрос гражданина, накануне вечером напавшего на Абдулкодирзоду и нанесшего ему удар ножом. Выясняются мотивы нападения», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что обвинение фигуранту будет выдвинуто в зависимости от мотивов преступления.

В среду, 11 сентября, мужчина напал с ножом на главного муфтия страны. Ему удалось нанести Абдулкодирзоде легкое ножевое ранение. Как сообщало МВД республики, задержанный действовал из хулиганских побуждений.