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13:07, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Таджикистане рассказали о допросе напавшего на главного муфтия страны мужчины

РИА Новости: в Таджикистане допрашивают напавшего на главного муфтия страны
Саидмукаррам Абдулкодирзода

Саидмукаррам Абдулкодирзода. Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Следователи МВД Таджикистана допрашивают мужчину, накануне напавшего на главного муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзоду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следователи ведут допрос гражданина, накануне вечером напавшего на Абдулкодирзоду и нанесшего ему удар ножом. Выясняются мотивы нападения», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что обвинение фигуранту будет выдвинуто в зависимости от мотивов преступления.

В среду, 11 сентября, мужчина напал с ножом на главного муфтия страны. Ему удалось нанести Абдулкодирзоде легкое ножевое ранение. Как сообщало МВД республики, задержанный действовал из хулиганских побуждений.

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      Александр Курбатов
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