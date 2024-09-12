Врач предупредил о первых симптомах неизлечимого заболевания десен

Хирург Бердзенадзе назвал кровоточивость десен первым признаком пародонтоза

Пародонтоз долгое время протекает без симптомов, поэтому нередко переходит в тяжелую неизлечимую форму, рассказал хирург-имплантолог, главный врач сети семейных стоматологических клиник «ИЛАТАН» Зураб Бердзенадзе. В комментарии «Ленте.ру» врач предупредил о первых симптомах этого заболевания.

По словам доктора, из-за того, что поначалу пародонтоз протекает бессимптомно, многие люди обращаются за помощью поздно, когда болезнь уже нельзя вылечить, а можно только замедлить. Однако существуют симптомы, по которым можно заподозрить этот недуг на ранней стадии, добавил он.

«Опасность заключается в том, что многие не обращают внимания на первые симптомы — покраснение, отечность и кровоточивость десен, списывая их на неправильную чистку или использование слишком жестких щеток. Однако эти симптомы говорят о первой стадии заболевания — гингивите, и в случае своевременного обращения к врачу его можно остановить», — заверил Бердзенадзе.

К развитию пародонтоза могут приводить сахарный диабет, атеросклероз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также неправильный прикус или некачественная установка коронок, резюмировал врач.

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