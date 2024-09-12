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20:23, 12 сентября 2024Спорт

WADA оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

В WADA заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на информацию о пропаже из дела российской фигуристки Камилы Валиевой заключения эксперта в пользу ее оправдания. Об этом сообщает РИА Новости.

В WADA заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле спортсменки имеет ряд неточностей. Они подчеркнули, что эксперимент не был частью расследования и руководство WADA не допускало вмешательства в работу РУСАДА. Отмечается, что WADA никоим образом не должна была быть вовлечена в подготовку отчетов сторонами в суде.

Ранее Associated Press сообщил, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта выводов Сожи нет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана).

Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

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      Анастасия Борисова
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