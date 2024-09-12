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11:27, 12 сентября 2024Забота о себе

Женщина узнала условие жениха и передумала выходить замуж

Фото: rawpixel.com / Freepik

За советом к эксперту по отношениям Эбигейл Ван Бюрен обратилась молодая женщина, рассказавшая, что отказалась от предложения о замужестве из-за неожиданного условия жениха. Комментарий специалистки опубликовало издание mLive.

Несостоявшаяся невеста рассказала, что молодой человек сделал ей предложение руки и сердца, но с условием, что после свадьбы она должна уволиться и стать сиделкой для его матери с деменцией. «У меня двое детей-подростков, и уход за человеком со слабоумием стал бы для меня катастрофой. Мать жениха ведет себя агрессивно, дерется и кусается. Поэтому я отказалась от предложения выйти за него замуж. В итоге он отправил ее в дом престарелых, а наши отношения испортились. Что мне делать?» — спросила она.

Ван Бюрен заверила женщину, что партнер сделал предложение руки и сердца не из-за любви к ней, а ради того, чтобы найти легкое решение своей проблемы. По мнению специалистки, мужчина ожидал, что невеста уйдет с работы и пожертвует своим будущим ради заботы о его матери. Как считает эксперт по отношениям, автору письма нужно жить дальше без этого мужчины, поскольку их отношения вряд ли смогут исправиться.

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Ранее мужчина пожаловался на жену-лентяйку и получил совет от эксперта по отношениям Эбигейл Ван Бюрен. Она порекомендовала ему поставить жесткий ультиматум партнерше.

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      Алиса Дмитриева
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