Журова одной фразой оценила информацию о сокрытии данных о невиновности Валиевой

Депутат Журова о пропаже заключения эксперта в деле Валиевой: политический заказ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о пропаже из дела российской фигуристки Камилы Валиевой заключения эксперта в пользу ее оправдания. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова назвала вердикт политическим заказом. «Он был исполнен спланированно, они специально притормозили публикацию результатов до начала Олимпиады», — заявила она.

Ранее Associated Press сообщил, что в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой. Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта выводов Сожи нет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед.

Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).