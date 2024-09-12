Звезда OnlyFans рассказала о неприятном последствии увеличения ягодиц

Модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Вероника Перассо рассказала о неприятном последствии увеличения ягодиц. Подробности об операции она раскрыла в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

Перассо раскрыла, что делала операцию, известную как бразильская подтяжка ягодиц. В рамках этой процедуры у пациентки выкачивают жир из одного места на теле и вкачивают его в ягодицы. Однако если врачи неправильно извлекут жир, то могут остаться рубцы, добавила звезда OnlyFans.

«У меня осталось много рубцов [на животе]. Но я все исправила», — заявила Перассо. Она также призналась, что испытывала сильную боль во время операции.

Ранее сообщалось, что популярная тиктокерша Джордин Женеви пожаловалась на невыносимую боль после бразильской подтяжки ягодиц. Она заявила, что из-за болезненных ощущений после операции постоянно кричала.