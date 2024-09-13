Генерала ВСУ объявили в России в розыск за преступления в Курской области

СК: генерала ВСУ Красильникова заочно арестовали и объявили в России в розыск

Генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова объявили в России в розыск за преступления в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Красильникову также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что СК возбудил в отношении генерала уголовное дело. По версии следствия, 6 августа украинские военные под руководством Красильникова незаконно пересекли российскую границу, произвели ракетные удары, подорвали с помощью беспилотников жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и гражданский автотранспорт. Также на дорогах они разместили взрывные устройства, чтобы препятствовать эвакуации мирных жителей из районов боевых действий.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск шесть иностранных журналистов по уголовной статье.

