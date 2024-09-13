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17:30, 13 сентября 2024Мир

Небензя обвинил Запад в клевете из-за заявлений о якобы поставках Ираном ракет России

Небензя: заявления Запада о якобы поставках Ираном ракет России — это клевета

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления стран Запада о якобы поставках Ираном баллистических ракет России являются клеветой и беспочвенной инсинуацией. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.

«Уже несколько месяцев не прекращаются дискуссии вокруг сюжетов о предоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударов вглубь России западным оружием. В качестве повода подаются беспочвенные инсинуации о якобы поставках Ираном баллистических ракет России, которые ранее отверг глава МИД государства Аббас Аракчи», — отметил дипломат.

Небензя отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сам активно участвовал в «разворачивании дезинформационной кампании», так как заинтересован в этом. По словам постпреда, «только вовлечение США и их союзников по НАТО сможет помочь Киеву избежать неминуемого поражения на поле боя».

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. После США решили ввести новые санкции против Тегерана из-за якобы поставок оружия Москве.

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      Дарья Устьянцева
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