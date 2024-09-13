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03:46, 13 сентября 2024Наука и техника

Российских оружейников призвали создать не требующий частой чистки автомат

Инженер Спиридонов призвал создать автомат, не требующий частой чистки ствола

Фото: Globallookpress.com

Лауреат премии «Оружейник года», ведущий инженер-конструктор завода имени Дягтерева Валерий Спиридонов призвал создать в России автомат, не требующий частой чистки ствола. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что в перспективе можно добиться создания автомата, который можно в течение длительного времени — недели-двух — не чистить, не смазывать, и он будет работать», — сказал специалист.

Спиридонов подчеркнул, что оружие должно быть полностью надежным, чтобы солдат в бою был на 101 процент уверен в его работоспособности. Инженер добавил, что во время боевых действий военным некогда заниматься обслуживанием своего вооружения, поэтому оружейникам следует задуматься о применении новых схем и материалов, чтобы добиться возможности использовать оружие максимально долго, не тратя время на дополнительные задачи.

Ранее стало известно, что тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») разрабатывает легкую управляемую ракету 9М134 для поражения легкобронированной техники.

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      Марина Совина
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