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20:56, 13 сентября 2024Мир

Средства Пентагона на помощь Украине оказались на исходе

Райдер: у Пентагона осталось $5,9 млрд в рамках помощи Украине по программе PDA

Фото: Dominique A. Pineiro / Globallookpress.com

У Пентагона осталось 5,9 миллиардов долларов в рамках программы срочной военной помощи Украине PDA (Presidential Drawdown Authority). Об этом сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.

По словам Райдера, почти все средства «сгорят», если Конгресс не продлит полномочия на следующий финансовый год. Он также отметил, что из указанной суммы лишь 100 миллионов долларов останутся доступными по окончании финансового года.

Ранее сообщалось, если новый проект бюджета США на 2025 год не будет согласован демократами и республиканцами до начала октября, федеральное правительство приостановит работу в рамках шатдауна, и тем самым Вашингтон может потерять возможность помощи Украине по программе PDA.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов. Новый пакет включает средства энергетическую помощь, гуманитарную поддержку и помощь в разминировании.

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      Варвара Кошечкина
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