У приглашавшего незнакомцев насиловать жену пенсионера нашли ученика-последователя

Во Франции нашли ученика Авиньонского Монстра, насиловавшего спящую жену

В деле Авиньонского монстра появился новый фигурант — его последователь, которого преступник научил опаивать жену снотворным, чтобы ее могли насиловать другие мужчины. Об этом пишет Le Monde.

Дело 71-летнего Доминика Пелико шокировало Францию в начале сентября. Его арестовали в 2020 году, когда выяснилось, что он на протяжении десяти лет подмешивал жене в напитки наркотики, а потом либо насиловал спящую женщину сам, либо приглашал для этого незнакомцев, которых находил на специальном форуме в интернете. Происходящее снималось на видео.

В среду в рамках процесса по делу Пелико допросили 63-летнего Жан-Пьера Марешаля, который был своего рода учеником Пелико. Как выяснили следователи, подсудимые познакомились на том же форуме, однако Марешаль не стал одним из приглашенных гостей Пелико. Вместо этого он начал расспрашивать мужчину, как именно он организует изнасилования жены.

В итоге Пелико снабжать его снотворным. Известно, что он как минимум четырежды передавал Марешалю новую партию медикаментов. Как выяснило следствие, с 2015 по 2020 год жена Марешаля Селия подвергалась насилию во сне около 12 раз, ее насильником был Пелико. При этом Пелико предлагал Марешалю изнасиловать собственную жену, однако тот отказывался.

В июне 2020 года Селия проснулась из-за недостаточной дозы медикаментов и увидела рядом с мужем обнаженного незнакомца, который сразу же сбежал. Марешаль сказал жене, что новый знакомый попросил посмотреть на ее белье. Жена не поверила ему, но ей и в голову не пришло, что настоящей причиной было изнасилование. «С моим мужем все было замечательно, он всегда был очень хорошим человеком, очень заботливым отцом. Немыслимо, что он мог так поступить», — сказала она в суде. Жан-Пьер Марешаль признал свою вину.

У Марешаля и Селии пятеро детей, в том числе несовершеннолетние. Его 32-летний сын от первого брака также выступил в суде. По его словам, отец понимает серьезность выдвинутых обвинений. При этом он убежден, что отца погубило знакомство с Пелико. По его мнению, только манипуляции Пелико заставили Марешаля пойти на преступление.

Ранее сообщалось, что Доминик Пелико переложил на жену ответственность за то, что ему «пришлось» приглашать незнакомцев, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. Мужчину также подозревают в изнасиловании двух девушек-риелторов в Париже. Одну из них нашли мертвой.