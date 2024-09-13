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20:20, 13 сентября 2024Мир

В постпредстве России при ООН назвали крайней мерой разрыв дипотношений с Британией

Полянский назвал крайней мерой разрыв дипломатических отношений с Британией

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал крайней мерой разрыв дипотношений с Великобританией. Его слова приводит ТАСС.

«Полный разрыв дипломатических отношений — это, конечно, совсем крайняя мера. И тут нужно взвесить все за и против», — сказал он.

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. На данный момент дипломаты лишены аккредитации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, исключил вероятность разрыва дипломатических отношений с Великобританией из-за разведдеятельности сотрудников британского посольства.

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      Лина Пивоварова
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