В постпредстве России при ООН назвали крайней мерой разрыв дипотношений с Британией

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал крайней мерой разрыв дипотношений с Великобританией. Его слова приводит ТАСС.
«Полный разрыв дипломатических отношений — это, конечно, совсем крайняя мера. И тут нужно взвесить все за и против», — сказал он.
Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. На данный момент дипломаты лишены аккредитации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, исключил вероятность разрыва дипломатических отношений с Великобританией из-за разведдеятельности сотрудников британского посольства.