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19:01, 13 сентября 2024Россия

Житель Чечни прикурил от Вечного огня и попал на видео

В Невинномысске житель Чечни прикурил от Вечного огня, попав на видео

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Невинномысске мужчина прикурил от Вечного огня и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах россиянин садится на корточки и подносит руку к пламени. Отойдя на несколько метров, он затягивается. Поняв, что не смог прикурить с первого раза, он возвращается и делает еще одну попытку, а затем уходит.

По данным канала, на видео попал житель Чечни. Через несколько дней его нашли силовики. В отношении курильщика возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее аналогичный случай произошел в Донецкой народной республике. Там от Вечного огня прикурила школьница. Кроме того, она сожгла возложенные к символу памяти цветы.

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      Алан Босиков
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