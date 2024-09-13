Житель Чечни прикурил от Вечного огня и попал на видео

В Невинномысске житель Чечни прикурил от Вечного огня, попав на видео

В Невинномысске мужчина прикурил от Вечного огня и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах россиянин садится на корточки и подносит руку к пламени. Отойдя на несколько метров, он затягивается. Поняв, что не смог прикурить с первого раза, он возвращается и делает еще одну попытку, а затем уходит.

По данным канала, на видео попал житель Чечни. Через несколько дней его нашли силовики. В отношении курильщика возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее аналогичный случай произошел в Донецкой народной республике. Там от Вечного огня прикурила школьница. Кроме того, она сожгла возложенные к символу памяти цветы.