Экономист дал совет по сбережениям после повышения ключевой ставки

Экономист Кульбака посоветовал класть деньги на вклады для защиты от инфляции

Открытие вкладов под высокие проценты после повышения ключевой ставки поможет частично защитить сбережения от инфляции, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он посоветовал россиянам класть деньги на депозиты.

«Пока есть смысл [класть деньги на вклады]. Конечно, нельзя сказать, что это может спасти от инфляции полностью, но это способ хоть как-то ее компенсировать», — сказал он.

Также экономист отметил, что кредиты становятся еще более дорогими.

«Кредиты, конечно, брать в такой ситуации становится очень невыгодным. Высокая процентная ставка для этого и ставится, чтобы кредиты не брались, потому что кредиты — это увеличение денежной массы. (…) Чтобы сократить кредитные деньги, нужно сократить выдачу кредитов, сохранить выдачу кредитов рыночным образом можно только увеличивая процентную ставку, что, собственно, Центробанк и делает», — добавил специалист.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов с 18 до 19 процентов. Главной причиной такого решения стало сохраняющееся высокое инфляционное давление. В регуляторе также считают, что к концу года инфляция не опустится до прогнозируемого ранее диапазона в 6,5-7 процентов.

В регуляторе отметили, что, по данным на 9 сентября, годовая инфляция составила 9 процентов. Также ЦБ допустил новые увеличения ключевой ставки, чтобы достичь цели по инфляции в 4 процента.

