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21:19, 14 сентября 2024Россия

Новый глава «Движения первых» высказался о своем назначении

Артур Орлов: горжусь честью возглавить «Движение первых»
Артур Орлов

Артур Орлов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО), герой России Артур Орлов заявил, что гордится тем, что ему выпала честь возглавить «Движение первых». О своем назначении он высказался в беседе с РИА Новости.

«Сам я являюсь отцом двух прекрасных дочек, поэтому постараюсь делиться теми нравственными ценностями и ориентирами, которые традиционно были в моей семье. Это крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, любовь к Родине и служение Отечеству», — сказал Орлов.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Орлова председателем правления «Движения Первых». До того герой РФ прошел обучение по президентской программе «Время героев».

Григорий Гуров, занимавший должность председателя правления «Движения Первых» до него, стал руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Он руководил организацией полтора года. Результатом стало создание масштабной сети региональных, муниципальных и первичных отделений в 89 регионах России.

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      Евгений Силаев
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