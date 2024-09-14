Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии Лула да Силва посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом заявил бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, передает РИА Новости.

«Да, он посетит встречу», — рассказал глава дипломатической миссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже 34 страны пожелали присоединиться к работе организации БРИКС для создания эффективного взаимодействия между государствами. Также российский лидер сообщал, что планы посетить Казань подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что саммит БРИКС станет сенсационным на мировом уровне. Она также напомнила, что за год председательства Москва провела более 150 мероприятий.