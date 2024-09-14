Рябков рассказал о сигналах США по недопущению кризиса

Рябков: Россия доводит до США сигналы по недопущению неконтролируемого кризиса

Москва доводит до Вашингтона все необходимые сигналы по недопущению неконтролируемого кризиса. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Контакты с США проводятся по линии посольств, эпизодически на других уровнях. В ходе этих контактов все необходимые сигналы с нашей стороны доводятся (...) Фактически мы на постоянной основе занимаемся политико-дипломатической работой в интересах удержания ситуации от скатывания к неконтролируемому кризису», — рассказал дипломат.

Таким образом Рябков ответил на вопрос о наличии контактов двух стран на фоне возможного одобрения государствами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России.

Ранее Рябков заявил, что Москва знает об уже фактическом принятии Западом решения по ударам ВСУ вглубь территории России. Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин «предельно четко» обозначил позицию по данным действиям стран Запада.