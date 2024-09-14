Рябков заявил о нежелании рубить с плеча в вопросе поставок урана в США

Рябков: Россия не будет рубить с плеча в вопросе поставок урана в США

Россия планирует ограничить поставки урана в США, однако «не будет рубить с плеча» в данном вопросе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», — рассказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что России не свойственно принимать политические решения на основе эмоций. Он подчеркнул, что подобный подход особенно касается такого деликатного вопроса. Однако он резюмировал, что нельзя исключать жестких ответных мер на действия стран Запада.

11 сентября президент России Владимир Путин заявил, что внешние рынки могут остаться без некоторых стратегических товаров, поставляемых туда Россией. По его словам, в настоящее время введены ограничения на поставку в Россию некоторых товаров. В такой ситуации следует подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов. Например, урана, титана или никеля.