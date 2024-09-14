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16:10, 14 сентября 2024Россия

Слуцкий сравнил США с империей лжи из-за новых санкций

Слуцкий: США врубили всю мощь «империи лжи» и ведут борьбу с правдой

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

США врубили всю мощь «империи лжи» и ведут борьбу с правдой, о чем свидетельствуют санкции против медиагруппы RT. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает Telegram-канал RT.

«А для RT, считаю, подобная антикампания на Западе — особое признание профессиональных заслуг. Вы крутые! Вас не смогли одолеть западные конкуренты. Поэтому перешли к дискредитации в попытке закрыть рот. Но не выйдет!» — сказал парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что подобные шаги подтверждают желание США играть роль «мирового жандарма». По его словам, Вашингтон не справляется с подобной задачей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции США против российских СМИ и их расширение являются необоснованными. Она также подчеркнула, что страны Запада доходят вплоть до физических угроз в отношении журналистов из России.

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      Максим Габриелян
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