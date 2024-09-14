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09:17, 14 сентября 2024Наука и техника

Сруджи раскрыл объем оперативной памяти в новом iPhone

Вице-президент Apple Сруджи: все новые модели iPhone получили 8 ГБ

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Все четыре новые модели iPhone получили память объемом в 8 ГБ. Об этом рассказал вице-президент корпорации Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи в интервью Youtube-каналу Geekerwan.

Представитель кампании указал, что указанный объем памяти в 8 ГБ является первым случаем, когда Apple раскрывает технические подробности своей модели. Предполагается, что целью подобного новшества стало стремление в телефон систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. По этой причине в предыдущие смартфоны iPhone 15 и 15 Plus не был внедрен подобный интеллект, так как память телефонов составляла всего 6 ГБ.

9 сентября в ходе проведенной презентации Apple представила iPhone 16, Watch Series 10 и другие устройства. Также было указано, что продажи всех новинок начнутся осенью.

Новое поколение iPhone имеет схожий дизайн, что и прошлое. Изменения коснулись органов управления: во-первых, вместо рычажка включения беззвучного режима смартфон получил Action Button, как в iPhone 15 Pro, во-вторых, на другом торце корпуса находится кнопка управления камерой.

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      Максим Габриелян
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