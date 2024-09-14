Глава ВК НАТО Бауэр: разрешение Киеву бить вглубь РФ является оправданным

Разрешение Вооруженными силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.

По словам главы Военного комитета НАТО, в соответствии с положениями о вооруженных конфликтах, любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону, которое не ограничивается границами этой страны. «С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности», — сказал он.

Бауэр подчеркнул, что страны, предоставляющие оружие Киеву, также имеют право устанавливать определенные границы для его использования, так как чувствуют ответственность за это оружие, из-за чего и возникают политические дискуссии.

Ранее американский лидер Джо Байден ответил на предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях снятия запрета Киеву на удары вглубь РФ. Он заявил, что не думает много о российском главе.