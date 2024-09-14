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05:32, 14 сентября 2024Наука и техника

В России рассказали об экспериментах ВСУ с боеприпасами для дронов

Глава ЦКБР Кузякин сообщил об экспериментах ВСУ с боеприпасами для FPV-дронов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) экспериментируют в сфере производства боевых частей для FPV-дронов, сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он объяснил, что к экспериментам ВСУ подталкивает уничтожение военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, дефицит советских видов вооружения, а также несколько других факторов.

Кузякин указал, что ВСУ мало используют боеприпасы советского образца, при этом на Украине налажено производство специализированных боеприпасов под FPV-применение.

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«Первое — у украинцев не осталось более-менее работоспособного ВПК (...). Вторая причина в том, что специально разработанные и произведенные боеприпасы под FPV работают более эффективно, чем приделанные стяжками ординарные боеприпасы, которые первоначально не предназначались для применения в комплексе с FPV», — рассказал он.

Глава ЦКБР также сообщил, что на Украине самостоятельно разрабатывают и производят FPV-боеприпасы под разные задачи со специальными системами подрыва, системами защиты и поражающими элементами.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с сильно воспламеняющимся веществом по типу термита. Такие БПЛА представляют серьезную угрозу из-за сухой погоды, что позволяет пожару быстро распространяться в разные стороны.

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      Маргарита Пименова
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