«Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны» Алексом Корредерой

«Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны» Алексом Корредерой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

За переход 28-летнего испанского полузащитника «Химки», по неофициальным данным, заплатили 500 тысяч евро. Зарплата футболиста составит 2,2 миллиона рублей в месяц.

Корредера — воспитанник «Барселоны», в системе каталонского клуба он находился с 2004-го по 2015-й год. До перехода в «Химки» полузащитник выступал за испанский «Тенерифе». За этот клуб он провел 118 матчей и отметился тремя голами и шестью голевыми передачами.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба подписал контракт с новичком Российской премьер-лиги — тольяттинским «Акроном». Срок действия контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Футболист уже прошел медосмотр и будет выступать в тольяттинской команде под 24-м номером.