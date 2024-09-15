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12:24, 15 сентября 2024Спорт

«Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны»

«Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны» Алексом Корредерой
Алекс Корредера

Алекс Корредера. Фото: Ion Alcoba / Quality Sport Images / Getty Images

«Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны» Алексом Корредерой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

За переход 28-летнего испанского полузащитника «Химки», по неофициальным данным, заплатили 500 тысяч евро. Зарплата футболиста составит 2,2 миллиона рублей в месяц.

Корредера — воспитанник «Барселоны», в системе каталонского клуба он находился с 2004-го по 2015-й год. До перехода в «Химки» полузащитник выступал за испанский «Тенерифе». За этот клуб он провел 118 матчей и отметился тремя голами и шестью голевыми передачами.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба подписал контракт с новичком Российской премьер-лиги — тольяттинским «Акроном». Срок действия контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Футболист уже прошел медосмотр и будет выступать в тольяттинской команде под 24-м номером.

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      Илья Костин
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