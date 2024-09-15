Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 15 сентября 2024Мир

Машины немецкого силовика облили неизвестной жидкостью из-за мигрантов

Spiegel: машины главы МВД Бранденбурга облили из-за его отношения к мигрантам
Мигранты в Германии

Мигранты в Германии. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Две машины главы МВД немецкой федеральной земли Бранденбург Михаэля Штюбгена облили неизвестной жидкостью. Об этом сообщает Der Spiegel.

В полиции называют причиной нападения отношение политика к мигрантам. В найденном признании они нашли упоминание строительства центра для беженцев, который построят в столичном аэропорту Вилли Брандта для ускорения высылки нелегалов.

«В течение многих лет я сталкивался с левой пропагандой против моего курса в области миграции и политики безопасности. Тот факт, что несколько коммунистов из каменного века нападают на частную собственность моей семьи, является явным нарушением, и ему нет места в демократии», — заявил Штюбген.

На фоне нападения в Золингене, где в ходе городского праздника неизвестный человек арабской внешности напал с ножом на людей, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране, подчеркнул политик.

Позднее стало известно, что в рамках борьбы с терроризмом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о переговорах Рима и Лондона для одобрения ударов ВСУ по России

      Дзюба отличился результативным действием в дебютном матче за «Акрон»

      Киев обсудил с Польшей состояние дел на фронте

      Шольц приехал в Узбекистан

      На Украине раскрыли цель возможных ударов вглубь России

      Зеленский отчитался о ходе получения разрешения США на удары вглубь России

      Машины немецкого силовика облили неизвестной жидкостью из-за мигрантов

      Милонов объяснил отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем Путина

      Стало известно об освобождении еще одного поселка в Курской области

      18-летний сын Ирины Дубцовой похвастался машиной за 15 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше