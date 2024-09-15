Машины немецкого силовика облили неизвестной жидкостью из-за мигрантов

Spiegel: машины главы МВД Бранденбурга облили из-за его отношения к мигрантам

Две машины главы МВД немецкой федеральной земли Бранденбург Михаэля Штюбгена облили неизвестной жидкостью. Об этом сообщает Der Spiegel.

В полиции называют причиной нападения отношение политика к мигрантам. В найденном признании они нашли упоминание строительства центра для беженцев, который построят в столичном аэропорту Вилли Брандта для ускорения высылки нелегалов.

«В течение многих лет я сталкивался с левой пропагандой против моего курса в области миграции и политики безопасности. Тот факт, что несколько коммунистов из каменного века нападают на частную собственность моей семьи, является явным нарушением, и ему нет места в демократии», — заявил Штюбген.

На фоне нападения в Золингене, где в ходе городского праздника неизвестный человек арабской внешности напал с ножом на людей, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране, подчеркнул политик.

Позднее стало известно, что в рамках борьбы с терроризмом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов.