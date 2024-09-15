Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:36, 15 сентября 2024Мир

Песков ответил на вопрос об ударах России по Западу

Песков заявил, что президент аккуратен в вопросах об ударах России по Западу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об ударах России по Западу. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У нас хватает специалистов и экспертов весьма авторитетных, которые рассуждают активно на эту тему, но президент всегда аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил и сил экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — заявил он.

Ранее Песков допустил принятие решения об ударах по России ракетами ATACMS. Он отметил, что в СМИ ведется активная информационная кампания по его формализации.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский представит в США план по Украине. Он включает прекращение огня на некоторых участках и заморозку конфликта

      В США назвали атаку ВСУ на Курскую область глупым решением

      Пожар в российском регионе ликвидировали на 50 гектарах

      Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон и ряд объектов ВСУ

      «Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны»

      Украина решила импортировать электричество из пяти стран

      Россия сбила два украинских истребителя

      Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковой ракетой

      Российские военные сообщили о занятии очередного опорного пункта ВСУ

      Таджики оказались в лидерах по миграции в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше