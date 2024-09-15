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15:13, 15 сентября 2024Россия

Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Журналист Зарубин: Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет специальное совещание по теме развития беспилотной авиации. Об этом в воскресенье, 15 сентября, в своем Telegram-канале сообщил журналист, ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Отмечается, что совещание состоится на следующей неделе. Подробности не приводятся.

Ранее Путин заявил, что поставки в войска современных вооружений, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), будут увеличены. «В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — сказал глава государства.

Перед этим сообщалось, что в России запустили испытания видимости БПЛА большой авиацией.

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      Маргарита Щигарева
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