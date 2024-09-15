Раскрыто отношение Галкина к выводам суда

ТАСС: Галкин отрицает занятие политической деятельностью

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отрицает ведение политической деятельности, а также утверждает, что признание иноагентом нарушает его права и свободы. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось ТАСС.

«Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства. Внесение Галкина М. А. в список иностранных агентов является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни», — говорится в решении Мосгорсуда.

Как стало известно ранее, суд установил, что Галкин использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Так, юморист во время своих выступлений за рубежом поднимает вопросы внутренней и внешней политики России.

Также Центр противодействия экстремизму МВД России выяснил, что юморист Галкин ведет политическую деятельность в интересах иностранных источников.