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07:08, 15 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыто отношение Галкина к выводам суда

ТАСС: Галкин отрицает занятие политической деятельностью
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отрицает ведение политической деятельности, а также утверждает, что признание иноагентом нарушает его права и свободы. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось ТАСС.

«Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства. Внесение Галкина М. А. в список иностранных агентов является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни», — говорится в решении Мосгорсуда.

Как стало известно ранее, суд установил, что Галкин использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Так, юморист во время своих выступлений за рубежом поднимает вопросы внутренней и внешней политики России.

Также Центр противодействия экстремизму МВД России выяснил, что юморист Галкин ведет политическую деятельность в интересах иностранных источников.

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      Евгений Силаев
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