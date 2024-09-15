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07:20, 15 сентября 2024Мир

Ракета класса «земля-земля» упала в Израиле

ЦАХАЛ: в центральной части Израиля упала ракета класса земля-земля
Архивное фото

Архивное фото. Amir Cohen / Reuters

Ракета класса «земля-земля» упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Уточняется, что снаряд упал в открытой местности. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе экстренного заседания кабинета национальной безопасности сообщил об уничтожении тысяч ракет. Политик добавил, что ЦАХАЛ «интенсивно работает над предотвращением угроз». При этом генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о готовности применить баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.

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      Марина Совина
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