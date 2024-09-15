Роналду подхватил инфекцию

Футболист Криштиану Роналду подхватил вирусную инфекцию

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подхватил вирусную инфекцию. Об этом сообщается на странице X команды.

По информации источника, 39-летний футболист почувствовал недомогание 9 сентября. В результате он не полетел с командой на матч против иракской «Аль-Шорты» в рамках азиатской Лиги чемпионов.

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Шортой» состоится 16 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

