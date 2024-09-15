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06:01, 15 сентября 2024Мир

В Турции прокомментировали планы Запада разрешить удары по России

Профессор Унал : разрешение ВСУ бить вглубь России приведет к эскалации

Фото: Murad Sezer / Reuters

Планы Запада разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) вглубь России в случае их одобрения неизбежно приведут к эскалации. Об этом заявил турецкий профессор Хасан Унал в эфире телеканала Habertürk TV.

«Это приведет к очередной эскалации боевых действий. В этот раз мы слышим, как говорят, что давайте дадим Украине дальнобойные ракеты, пусть она ударит по территории России», — прокомментировал Унал.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал оправданным с военной точки зрения разрешение Киеву бить вглубь России. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».

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      Евгений Силаев
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