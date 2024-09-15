В Турции взорвалась макаронная фабрика

TRT: 20 человек пострадали из-за взрыва макаронной фабрики в Турции

Мощный взрыв прогремел на макаронной фабрике, расположенной в турецкой провинции Сакарья. Об этом сообщили в эфире телеканала TRT.

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек. На место происшествия прибыли медики и спасатели, они оказывают помощь раненым.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация. На территории предприятия возникло сильное задымление.

Ранее сообщалось о взрывах на заводе по утилизации боеприпасов, расположенном в немецком Хюнксе, Северный Рейн — Вестфалия. Пострадал как минимум один человек. В августе также стало известно о пожаре на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген.