The Times: Украина должна полагаться на данные США в ударах по России

Используя при ударах по России ракеты Storm Shadow, Украина должна полагаться на данные США. Такой совет Киеву дали источники газеты The Times.

Как отмечают эксперты, поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow наводятся на цель с помощью GPS, однако российские системы радиоэлектронной борьбы успешно глушат сигналы навигации. Альтернативой является использование засекреченной американской системы картографических данных, однако США не дают Киеву добро на использование подобного оружия для ударов вглубь России.

В рамках поездки в США президент Украины Владимир Зеленский намерен представить президенту Джо Байдену, а также кандидатами в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу мирный план по Украине. По информации Bild, в него входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта. Также украинский лидер хочет попросить Байдена снять запрет на удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения. При этом он подчеркнул, что страны, предоставляющие оружие Киеву, также имеют право устанавливать определенные границы для его использования, так как чувствуют ответственность за это оружие, из-за чего и возникают политические дискуссии.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, что Запад оказывает прямую поддержку ВСУ для ударов по территории России. Он добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.