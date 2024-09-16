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10:48, 16 сентября 2024Россия

Омбудсмен рассказала о мерах безопасности в пережившей нападение челябинской школе

Омбудсмен Майорова: рамки в пережившей нападение школе Челябинска работают

Фото: прокуратура Челябинской области

Рамка металлодетектора на входе в школу №68 в Челябинске, где ученик напал на сверстников с молотком, работает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. О том, как организована безопасность в учреждении, она рассказала «Ленте.ру».

«Я зашла, рамка в школе есть, и она звенит, когда проходишь с телефоном. Как организован, допустим, этот процесс в аэропорту, мы с вами знаем. Как организован процесс в школе, когда идет большое количество детей… Конечно, мы там не были, но раз мы имеем такое ЧП, значит, он плохо организован», — поделилась омбудсмен.

По ее словам, пострадавшим при нападении на школу понадобилась помощь, однако не все нуждались в госпитализации.

Ранее Майорова сообщала, что в происшествии пострадали четыре человека.

Сообщения о нападении ученика на школу в Челябинске появились утром в понедельник, 16 сентября. Ребенок, предварительно, пронес молоток в учебное заведение — он зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. Как уточнил губернатор Алексей Текслер, в результате нападения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Он задался вопросом, как ученик мог принести в школу молоток и почему на это не отреагировала охрана.

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      Екатерина Смирная
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