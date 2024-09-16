«Эта земля теперь полита нашей кровью». На Украине военные пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией

WP: ВСУ грозят госпереворотом в случае заключения мирной сделки с РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить государственный переворот, если руководство страны заключит мирную сделку с Россией. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на опрошенных украинцев.

«Произойдет государственный переворот, потому что эту идею (о мирной сделке — прим. «Ленты.ру») будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. Никто здесь не поддержит ее — эта земля теперь пролита нашей кровью», — заявила военный медик Вероника.

Бойцы ВСУ считают, что переговоры с Россией не сработают

Бывший шахтер из Покровска (Красноармейск) Павел, в настоящее время — оператор беспилотников, считает, что потеря Донбасса обернется катастрофой для Украины и нет никаких гарантий, что этим конфликт закончится.

The Washington Post поговорил и с 38-летней жительницей Славянска Натальей, чей сын погиб в боях за Авдеевку. Она назвала бойцов ВСУ светом нации и отметила, что украинцы должны продолжать бороться.

Слишком много людей погибло из-за этого — слишком поздно говорить о переговорах Наталья

Она добавила, что не будет жить под российским флагом, даже если ей предложат горы золота.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

В Совфеде усомнились в желании ВСУ устроить переворот на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в желании ВСУ устроить госпереворот на Украине в случае мирной сделки Москвы и Киева. По его мнению, вооруженные силы не будут биться до последнего солдата, и если им дадут команду остановиться, они больше не будут воевать.

«Похоже, что не Вооруженные силы Украины хотят устроить переворот, а в первую очередь американцы, немцы и те, кто еще помогает в Украине. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский явно их уже не устраивает», — отметил сенатор.

Также Джабаров считает, что ВСУ могут пойти против Зеленского в том случае, если они поймут, что армия терпит поражение.