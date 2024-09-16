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00:10, 16 сентября 2024Мир

ФБР назвала стрельбу в гольф-клубе возможной попыткой покушения на Трампа

ФБР подключилась к расследованию стрельбы в гольф-клубе Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

ФБР начало расследование после стрельбы в гольф-клубе экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

В ведомстве сообщили, что «реагируют» на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. ФБР «расследует то, что, по всей видимости, является покушением» на политика, говорится в заявлении.

Ранее газета New York Post (NYP) сообщила, что стрельбу в гольф-клубе открыл агент Секретной службы, когда увидел подозрительного человека.

У неизвестного заметили нечто, что напоминало пистолет. После этого агент открыл огонь и сделал несколько выстрелов. Трампа доставили в безопасное место. Подозрительного человека задержали. Сам Трамп заявил, что невредим.

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      Сергей Грехов
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