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00:09, 16 сентября 2024Мир

Во Флориде заявили о задержании подозреваемого в покушении на Трампа

Снайдер: во Флориде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston / Global Look Press

Полиция задержала мужчину после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил член Палаты представителей штата Флорида Джон Снайдер в соцсети Х.

По его словам, подозреваемый находится под стражей. Это белый мужчина, за 60 лет, указал политик.

Вечером накануне, 15 сентября, стало известно об очередной попытке покушения на Трампа. Позже политик подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

Американские власти полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на экс-президента.

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      Марина Совина
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