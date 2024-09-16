Медведев прокомментировал предполагаемое покушение на Трампа и задал один вопрос

Медведев порассуждал о возможной причастности Киева к покушению на Трампа

Киев может быть причастен к предполагаемому покушению на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Вероятность этого не исключил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Последние события вокруг фигуры политика он прокомментировал в соцсети Х.

Вечером 15 сентября в штабе Трампа заявили о новом покушении на политика. В качестве подозреваемого задержан гражданин США Район Уэсли Рут, который снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

Медведев допустил, что Рут мог быть нанят властями Украины для реализации покушения. Зампред Совбеза задался вопросом о возможных последствиях, если бы это предположение оказалось верным. «Интересно, что бы произошло?» — поинтересовался он.

Ранее Трамп оценил работу правоохранителей после предполагаемого покушения. Он поблагодарил Секретную службу США и полицию за защиту. «Это, несомненно, был интересный день!» – подчеркнул политик.