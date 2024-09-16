Минобороны рассказало о поиске и уничтожении украинских диверсантов в Курской области

Минобороны: ведется поиск и уничтожение украинских диверсантов в Курской области

Российские военнослужащие продолжают поиск и уничтожение украинских диверсантов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке об отражении попытки вторжения в регион.

Выявление групп противника ведется в лесных массивах Курской области. Этому предшествовало отражение трех попыток подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу.

16 сентября российское военное ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Успеновка и Борки Курской области. Наступление на указанном участке ведут военнослужащие группировки войск «Север».

Бои в приграничных районах Курской области начались в начале августа. В сентябре российские войска начали контрнаступление на позиции противника. В результате двух дней боев было освобождено десять населенных пунктов.