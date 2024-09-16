Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 16 сентября 2024Из жизни

Мужчина прикинулся подростком ради секса со школьницами и получил 120 лет тюрьмы

Мужчину, прикинувшегося подростком ради совращения школьниц, посадили на 120 лет

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

В США вынесли приговор Закари Шейху, который прикинулся подростком ради секса с несовершеннолетними школьницами в штате Небраска. Об этом сообщает телеканал KLKN.

В июле 2023 года 27-летнему Закари Шейху было предъявлено три обвинения в совращении малолетних. Как выяснило следствие, американец в 2022-2023 учебном году поступил в одну из школ штата под видом 17-летнего Зака Хесса. После первого семестра он перевелся в другую школу, где числился учащимся, пока его не арестовали в середине июля. Как установило следствие, Шейх в течение 54 дней посещал занятия и «вступал в сексуальные контакты с другими учащимися».

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

В среду, 11 сентября, мужчина получил от 85 до 120 лет тюрьмы с правом подачи заявления на УДО через 41 год. Следователи также уверены, что совершать преступления ему помогала некая 23-летняя Анджела Наварро. Она отказалась признать себя виновной.

Ранее сообщалось, что в США второй раз арестовали женщину из штата Флорида, которая прикинулась 14-летней ради совращения подростков. 23-летняя Алисса Энн Зингер совершала преступления против школьников в возрасте от 12 до 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о намерении лишить россиян комфортной жизни. На что рассчитывает Киев в своем тайном «плане победы»?

      Бритни Спирс станцевала на камеру в оголяющем тело наряде

      В полиции рассказали о расстоянии между Трампом и покушавшимся стрелком

      Российский военный рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам

      Раскрыта тактика ВСУ в Курской области

      Мужчина прикинулся подростком ради секса со школьницами и получил 120 лет тюрьмы

      Окупаемость зарядки для электромобилей оценили

      Российский боец уничтожил пулеметный расчет украинской ДРГ

      В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

      В Секретной службе США раскрыли новые данные о предполагаемом покушении на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше