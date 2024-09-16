Мужчина прикинулся подростком ради секса со школьницами и получил 120 лет тюрьмы

Мужчину, прикинувшегося подростком ради совращения школьниц, посадили на 120 лет

В США вынесли приговор Закари Шейху, который прикинулся подростком ради секса с несовершеннолетними школьницами в штате Небраска. Об этом сообщает телеканал KLKN.

В июле 2023 года 27-летнему Закари Шейху было предъявлено три обвинения в совращении малолетних. Как выяснило следствие, американец в 2022-2023 учебном году поступил в одну из школ штата под видом 17-летнего Зака Хесса. После первого семестра он перевелся в другую школу, где числился учащимся, пока его не арестовали в середине июля. Как установило следствие, Шейх в течение 54 дней посещал занятия и «вступал в сексуальные контакты с другими учащимися».

В среду, 11 сентября, мужчина получил от 85 до 120 лет тюрьмы с правом подачи заявления на УДО через 41 год. Следователи также уверены, что совершать преступления ему помогала некая 23-летняя Анджела Наварро. Она отказалась признать себя виновной.

Ранее сообщалось, что в США второй раз арестовали женщину из штата Флорида, которая прикинулась 14-летней ради совращения подростков. 23-летняя Алисса Энн Зингер совершала преступления против школьников в возрасте от 12 до 15 лет.