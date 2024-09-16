Суд Украины рассмотрит иск депутата с требованием назначить президентские выборы

Суд на Украине рассмотрит иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента, пишет РИА Новости.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за военного положения и мобилизации. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не желает завершать конфликт, так как это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти. По его словам, Зеленский продолжает конфликт, поскольку знает, что его окончание приведет к выборам, а выборы «будут означать его конец».