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03:42, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассмотрят требование назначить президентские выборы

Суд Украины рассмотрит иск депутата с требованием назначить президентские выборы

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Суд на Украине рассмотрит иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента, пишет РИА Новости.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за военного положения и мобилизации. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не желает завершать конфликт, так как это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти. По его словам, Зеленский продолжает конфликт, поскольку знает, что его окончание приведет к выборам, а выборы «будут означать его конец».

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      Марина Совина
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